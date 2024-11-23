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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Генич: «Спартак» — молодец, что добил «Локомотив»

23 Ноября 2024 • 20:11 Комментировать (1)
Спартак Москва
5:2
Локомотив Москва

Комментатор Константин Генич кратко подвёл итоги матча 16-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Локомотивом».

Победу с разгромным счётом 5:2 одержали «красно-белые». В их составе четыре гола забил Манфред Угальде, также он ассистировал Эсекьелю Барко. У гостей же по голу на счету Сергея Пиняева и Жерзиньо Ньямси.

«Локо» — молодцы, что вернулись. «Спартак» — молодец, что добил. Хорошая игра», — написал Генич в своём телеграм-канале.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице, опережая «Спартак», который оставил позади московское «Динамо», на три очка. 

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Новости по матчу

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20:50
Станкович: «Победа в таком дерби со счетом 5:2 дорогого стоит»
20:49
Станкович: «Работа всей команды вознесла Угальде на вершину»
20:40
Галактионов: «Очень хорошо, что нас опустили с небес на землю»
20:38
Зарема: «Локомотиву» в матче со «Спартаком» не хватило Абены на поле 1
20:37
Галактионов: «Мы не смогли справиться с Угальде»
20:30
Мостовой: Покер Угальде? Даже я столько не забивал в одной игре
20:30
Угальде: «Спасибо партнёрам, мы здорово сыграли и сегодня добились хорошей победы»
20:30
Камоцци — о столичном дерби: «Это была лучшая игра «Спартака»
20:18
«Спартак» пропустил впервые за четыре матча РПЛ
20:17
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20:14
Батраков пока не тянет: три худших игрока суперматча «Спартак» – «Локомотив» 1
20:11
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20:04
«Спартак» выиграл в четвёртом матче РПЛ подряд 1
19:56
Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби 3
19:46
Угальде стал четвёртым игроком «Спартака», который отметился покером в матче чемпионата России
19:45
Барко - автор седьмого гола в матче «Спартак» - «Локомотив»
19:44
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19:41
Игрок «Спартака» 26 лет в чемпионате России не оформлял покер
19:38
Угальде оформил покер в матче «Спартак» - «Локомотив»
19:28
«Локомотив» отыграл уже два мяча у «Спартака»
19:20
Пиняев размочил счёт в матче «Спартак» - «Локомотив»
19:15
Угальде — первый игрок «Спартака», который отметился хет-триком на «Лукойл Арене» в РПЛ
19:01
Нигматуллин прокомментировал ошибку Лантратова в дерби со «Спартаком»
18:51
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Тренер «Спартака» Станкович получил жёлтую карточку в дерби
18:42
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18:41
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18:26
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Комментарии (1) Все комментарии
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8891SM
23 Ноября 2024 в 20:21
"СЕРЕЖА МОЛОДЕЦ")))
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21:00 · Россия. Премьер-лига
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20:51 · Россия. Премьер-лига
Монтес — о поражении от «Спартака»: Могу сказать, что сегодня на поле был не тот «Локомотив»
20:50 · Россия. Премьер-лига
Станкович: «Победа в таком дерби со счетом 5:2 дорогого стоит»
20:49 · Россия. Премьер-лига
Станкович: «Работа всей команды вознесла Угальде на вершину»
20:38 · Россия. Премьер-лига
Зарема: «Локомотиву» в матче со «Спартаком» не хватило Абены на поле 1
20:37 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Мы не смогли справиться с Угальде»
20:36 · Россия. Премьер-лига
​Камоцци: «Спартаку» повезло продать Соболева за 10 миллионов» 1
20:30 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: Покер Угальде? Даже я столько не забивал в одной игре
20:30 · Россия. Премьер-лига
Угальде: «Спасибо партнёрам, мы здорово сыграли и сегодня добились хорошей победы»
20:30 · Россия. Премьер-лига
Камоцци — о столичном дерби: «Это была лучшая игра «Спартака»
20:23 · Россия. Премьер-лига
Угальде за 80 минут сделал больше результативных действий, чем Соболев за весь 2024 год
20:18 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» пропустил впервые за четыре матча РПЛ
20:17 · Россия. Премьер-лига
«Будем делать выводы»: В руководстве «Локомотива» оценили разгромное поражение от «Спартака» 3
20:11 · Россия. Премьер-лига
Генич: «Спартак» — молодец, что добил «Локомотив» 1
20:10 · Россия. Премьер-лига
Угальде возглавил снайперскую гонку РПЛ благодаря покеру в дерби
20:05 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» пропустил с пенальти впервые за 51 матч
20:04 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» выиграл в четвёртом матче РПЛ подряд 1
19:57 · Россия. Премьер-лига
Форвард ЦСКА Койта: «У нас есть цель стать чемпионами»
19:46 · Россия. Премьер-лига
Угальде стал четвёртым игроком «Спартака», который отметился покером в матче чемпионата России
19:45 · Россия. Премьер-лига
Барко - автор седьмого гола в матче «Спартак» - «Локомотив»
19:44 · Россия. Премьер-лига
Джикия: «Когда «Спартак» побеждает, душа радуется»
19:41 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» 26 лет в чемпионате России не оформлял покер официально
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