Генич: «Спартак» — молодец, что добил «Локомотив»

Комментатор Константин Генич кратко подвёл итоги матча 16-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Локомотивом».

Победу с разгромным счётом 5:2 одержали «красно-белые». В их составе четыре гола забил Манфред Угальде, также он ассистировал Эсекьелю Барко. У гостей же по голу на счету Сергея Пиняева и Жерзиньо Ньямси.

«Локо» — молодцы, что вернулись. «Спартак» — молодец, что добил. Хорошая игра», — написал Генич в своём телеграм-канале.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице, опережая «Спартак», который оставил позади московское «Динамо», на три очка.