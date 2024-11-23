Угальде возглавил снайперскую гонку РПЛ благодаря покеру в дерби

В 16-м туре чемпионата России «Спартак» разгромил на своём поле «Локомотив» со счетом 5:2. Автором четырёх забитых мячей стал нападающий Манфред Угальде, ещё один гол забил хавбек Эсекьель Барко.

После оформленного покера на счету Угальде 12 мячей в 16 играх Российской премьер-лиги. Такое количество голов позволило 22-летнему форварду возглавить рейтинг лучших бомбардиров текущего сезона. Ближайшим преследователем костариканца является полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (10 голов), которой не смог отличиться в дерби.

В следующем туре «Спартаку» предстоит выездной матч против «Краснодара».