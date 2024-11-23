«Краснодар» пропустил с пенальти впервые за 51 матч

Сегодня, 23 ноября, состоялся матч 16-го тура Российской премьер-лиги между подмосковными «Химками» и «Краснодаром», который завершился вничью со счётом 2:2.

«Быки» упустили победу на 94-й минуте. Полузащитник Лукас Вера реализовал 11-метровый удар. Таким образом, как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», «Краснодар» прервал рекордную для клуба серию из 51-го матча, в которых не пропускал с пенальти.

Напомним, что «Краснодар» не проигрывает в рамках чемпионата России на протяжении 18 игр, что является его рекордной серией. Команда Мурада Мусаева занимает второе место в турнирной таблице, уступая «Зениту» одно очко.