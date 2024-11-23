«Спартак» выиграл в четвёртом матче РПЛ подряд

Сегодня, 23 ноября, московский «Спартак» разгромил на своём поле «Локомотив» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча между командами завершилась со счетом 5:2. Отметим, что форвард «красно-белых» Манфред Угальде оформил покер.

Данный результат позволил «Спартаку» продлить победную серию в РПЛ до четырех матчей. Напомним, ранее подопечные Деяна Станковича одолели «Акрон» (4:0), ЦСКА (2:0) и «Пари НН» (2:0).

В настоящий момент «Спартак» идет на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко.

Соперником столичного клуба в следующем туре РПЛ станет «Краснодар».