Форвард ЦСКА Койта: «У нас есть цель стать чемпионами»

Нападающий московского ЦСКА Секу Койта высказался о турнирном положении столичного клуба в Российской премьер-лиге.

Форвард отметил, что впереди ещё много матчей, и команда будет делать все возможное, чтобы подняться выше, и он уверен, что «армейцы» способны на большее.

«Конечно, у нас есть цель стать чемпионами. Это непросто, но мы будем бороться, пока сохраняются шансы на победу в чемпионате», — отметил Койта в разговоре с «Советским Спортом».

Напомним, что сегодня, 24 ноября, подопечные Марко Николича в рамках 16-го тура потерпели поражение от «Ростова» (1:2) и занимают шестое место в турнирной таблице.