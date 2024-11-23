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Форвард ЦСКА Койта: «У нас есть цель стать чемпионами»

23 Ноября 2024 • 19:57 Комментировать
ЦСКА Москва
1:2
Ростов

Нападающий московского ЦСКА Секу Койта высказался о турнирном положении столичного клуба в Российской премьер-лиге. 

Форвард отметил, что впереди ещё много матчей, и команда будет делать все возможное, чтобы подняться выше, и он уверен, что «армейцы» способны на большее.

«Конечно, у нас есть цель стать чемпионами. Это непросто, но мы будем бороться, пока сохраняются шансы на победу в чемпионате», — отметил Койта в разговоре с «Советским Спортом».

Напомним, что сегодня, 24 ноября, подопечные Марко Николича в рамках 16-го тура потерпели поражение от «Ростова» (1:2) и занимают шестое место в турнирной таблице. 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Секу Койта

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