Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби

«Спартак» и «Локомотив» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 16-го тура РПЛ состоялся 23 ноября на стадионе «Лукойл Арена».

Главный матч первого тура второго круга РПЛ состоялся в Москве. «Локомотив» Михаила Галактионова прикатил к «Спартаку» Деяна Станковича. Стартовым составом тренеры удивлять друг друга не стали. Разве что, Галактионов вновь предпочёл Тикнизяна Пиняеву, добавив Наира к Батракову, Самошникову и Воробьёву. Станкович похоже определился с группой атаки: Угальде, Маркиньос, Барко, Мартинс и Бонгонда.

И сработал наигранный состав Станковича отлично. С первых же минут «красно-белые» предложили высокий прессинг и активные позиционные атаки. «Локомотив» стал прижиматься – и это было ошибкой. Потому что слишком много неосмотрительных действий позволяли себе «железнодорожники». Так в штрафной площади накрыли Ньямси, Мартинс правее откатил на Денисова, а Даниил пробил чуть выше перекладины.

Уже через три минуты Лантратов организовал фейл посерьёзнее. Разыграл мяч с защитником, задумался и вынес точно в ногу набежавшему Угальде. Манфред стал автором гола – 1:0. А через десять минут и автором дубля. Маркиньос филигранным прострелом вскрыл оборону, а Угальде опередил голкипера и в касание проткнул мяч в ворота – 2:0. «Локомотив», до этого молчавший, только взбрыкнул и на угловом создал суматоху (Батраков с отскока пробил в Бабича), как получил третий мяч.

Окончательно добил «железнодорожников» Угальде, к 34-й минуте оформивший хет-трик. Всё сделал Мартинс, разрезающей передачей выведя Манфреда на рандеву с Лантратовым. Угальде от правого угла вратарской перебросил голкипера – 3:0. Очень уверенная игра «Спартака» и просто развалившийся «Локомотив». Однако гости не теряли надежды. И не зря – на старте второго тайма им удалось перевернуть ситуацию.

Сильянов в центре поля совершил перехват, а мяч достался свежему Пиняеву. Сергей ускорился, вышел на рандеву с Максименко и чётко того переиграл – 3:1. Через восемь минут Сарвели навесил с правого фланга, а Ньямси неуклюжим движением плеча замкнул кросс – 3:2. Казалось, что камбэк «Локомотива» близок. Но вышло всё иначе – «Спартак» восстановил статус-кво.

Медина сыграл направо, откуда навесил Пруцев. Маркиньос покатил на Барко, но его удар Лантратов парировал. Мячом снова завладел Маркиньос и теперь уже отпасовал на Угальде, а Манфред забил свой четвёртый (!) гол в матче – 4:2. Впервые за 26 лет игрок «Спартака» сделал покер в чемпионате России. Разгром же восстановил Барко: Эсекьель сам затеял «стеночку» с Угальде, сам и завершил ударом с близкой дистанции – 5:2.

Очень ярким выдалось московское дерби. «Спартак» разгромил «Локомотив» и подвесил в воздухе чемпионские амбиции «железнодорожников».