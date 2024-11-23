Угальде стал четвёртым игроком «Спартака», который отметился покером в матче чемпионата России

В эти дни проходит 16-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Локомотивом».

Нападающий «красно-белых» Манфред Угальде отметился четырьмя забитыми мячами, три из которых он отправил в ворота соперниов в первом тайме. Таким образом, форвард сборной Коста-Рики стал четвёртым игроком в истории столичного клуба, который отметился покером в рамках чемпионата России.

Ранее это достижение, по данным телеграм-канала Opta Sports, покорялось Валерию Масалитину (1994), Андрею Тихонову (1994) и Александру Ширко (1998).

Стоит отметить, что Угальде возглавил гонку бомбардиров РПЛ. На его счету 12 голов.