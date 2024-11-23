Барко - автор седьмого гола в матче «Спартак» - «Локомотив»

Участники матча 16-го тура Премьер-лиги «Спартак» - «Локомотив» продолжают забивать и забивать. При счёте 4:2 «красно-белые» отличились ещё раз, и сейчас автором гола был не Манфред Угальде, который четырежды расписался в сетке чужих ворот, а Эсекьель Барко. На 80-й минуте Маркиньос смещался с левого фланга и рассчитывал на ответный пас от Угальде, но мяч пришёл к Барко, и для «Спартака» всё равно получилось отлично, ведь Эсекьель поразил ногой правый угол.

5:2 на табло. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.