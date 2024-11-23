Джикия: «Когда «Спартак» побеждает, душа радуется»

Защитник подмосковных «Химок» Георгий Джикия заявил, что продолжает поддерживать московский «Спартак».

«Не смотрел матчи «Спартака» только когда пересекались с нашими. Остальные все смотрю. Когда побеждают, душа радуется», - цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».

31-летний Джикия сыграл пять матчей за «Химки» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года, с возможностью продления ещё на год.

В эти минуты «Спартак» принимает на своём поле московский «Локомотив», к 80-й минуте «красно-белые» ведут со счётом 5:2, покером отметился Угальде.