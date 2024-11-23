Вечером субботы Манфред Угальде вошёл в историю современного «Спартака». Костариканский нападающий «красно-белых» оформил покер в высшем дивизионе российского футбола, случилось это в игре с московским «Локомотивом».

Как отмечает «Цифроскоп», последним игроком «Спартака», который делал покер, был Александр Ширко. Случилось это 26 лет назад – в 1998 году.

Напомним, что свои первые три гола в дерби Угальде оформил в первом тайме. Затем «Локо» сократил разрыв, но при счёте 3:2 Угальде забил свой четвёртый мяч. Текстовую трансляцию дерби проводит наш портал.