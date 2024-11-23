Мартинс не сыграет за «Спартак» в матче РПЛ против «Краснодара»

Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс не поможет своей команде в матче 17-го тура Российской премьер-лиги против «Краснодара».

Игрок сборной Люксембурга получил четвертое предупреждение в нынешнем сезоне в матче против столичного «Локомотива».

Напомним, что «Краснодар» примет «красно-белых» 1 декабря. Свисток о начале поединка прозвучит в 19:30 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Мартинс принял участие в 11 матчах чемпионата России, на его счету нет ни одного забитого мяча, однако он три раза ассистировал партнёрам по команде. В Кубке России же он дважды поразил ворота соперников.