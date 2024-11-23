Силкин: «Думаю, «Зенит» уже можно поздравить с чемпионством»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о матче 16-го тура Российской премьер-лиги между подмосковными «Химками» и «Краснодаром», который завершился вничью со счётом 2:2.

Специалист отметил, что не стоит удивляться этому результату, однако он дал понять, что «быки» были лучше и должны были забирать три очка.

«Но кто-то решил вмешаться, не случайно второй тур подряд судьи принимают решения не в пользу «быков». Думаю, можно уже поздравить «Зенит» с чемпионством», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Напомним, что подопечные Мурада Мусаева опустились на второе место в турнирной таблице, пустив вперёд питерский «Зенит». Отставание составляет одно очко.