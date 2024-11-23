Агкацев впервые в карьере пропустил с пенальти в РПЛ

Вечером субботы «Химки» благодаря точному удару с пенальти от Лукаса Веры смогли не проиграть «Краснодару» в домашнем матче 16 тура РПЛ – 2:2.

Любопытно, что этот 11-метровый удар стал первым для голкипера «быков» Станислава Агкацева, пропущенным в рамках Премьер-лиги. Как делится Opta Sports, до этого в ворота Агкацева три раза били пенальти – ни один из них не был реализован.

Напомним, что после матча в Химках «Краснодар» потерял своё первое место в турнирной таблице, уступив его действующему чемпиону России. Тем не менее, у южан до сих пор нет поражений в 16 прошедших встречах чемпионата России.