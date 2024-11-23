«Локомотив» близок к тому, чтобы перевернуть ход матча со «Спартаком» в 16-м туре Премьер-лиги. «Красно-белые» выиграли первый тайм со счетом 3:0, а после перерыва пропустили удар Сергея Пиняева, а вскоре еще раз. Владислав Сарвели сделал доставку справа от лицевой линии, Александр Максименко не прервал эту передачу на выходе, а Жерзино Ньямси вроде плечом подправил мяч в сетку, гол засчитан - 3:2 в пользу «Спартака». Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.
«Локомотив» отыграл уже два мяча у «Спартака»
|Спартак Москва
|Локомотив Москва
окончен
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