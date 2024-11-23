Виктор Са — о ничьей против «Химок»: Мне кажется, что это был хороший матч

Нападающий «Краснодара» Виктор Са подвёл итоги матча 16-го тура Российской премьер-лиги против подмосковных «Химок» (2:2).

По мнению бразильца, игра получилась хорошей, а его команде не хватило одного гола, чтобы успокоить матч.

«Очень трудно сказать, был ли пенальти или нет. У нас был практически такой же момент в игре против «Рубина». Нужно двигаться вперед и набирать 6 очков в двух оставшихся матчах», - приводит слова Са «Матч ТВ».

Напомним, что «быки» упустили победу на 94-й минуте, пропустив с пенальти, и упустили первое место в турнирной таблице чемпионата России.