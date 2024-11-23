Угальде — первый игрок «Спартака», который отметился хет-триком на «Лукойл Арене» в РПЛ

В эти минуты приходит матч 16-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Локомотивом».

После первого тайма «красно-белые» имели преимущество в три мяча (3:0). Автором хет-трика стал Манфред Угальде. Таким образом, форвард сборной Коста-Рики стал первым игроком столичного клуба, который смог отметиться тремя голами на «Лукойл Арене» в рамках РПЛ. Также он возглавил гонку бомбардиров, опередив как раз игрока «железнодорожников» Алексея Батракова. На его счету 11 голов.

За прямой текстовой трансляцией центрального матча 16-го тура чемпионата России можно следить на сайте сетевого издания LiveResult.ru.