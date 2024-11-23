Таранов: «ЦСКА не хватает качественных игроков»

Бывший лидер самарских «Крыльев Советов» Иван Таранов считает, что проблема столичного ЦСКА – в уровне игроков клуба.

«Провалили второй тайм, полностью отдали инициативу, за что и поплатились. На мой взгляд, «армейцам» не хватает стабильности в составе. И, как неоднократно говорил, качественных игроков и такой же скамейки», - делится Таранов для Metaratings.

Напомним, в субботу ЦСКА проиграл «Ростову» (1:2). Оба своих гола дончане оформили ближе к концу матча, автором голов стал Егор Голенков.

В последних пяти матчах во всех турнирах ЦСКА лишь раз добился победы, случилось это в игре против «Крыльев Советов» в 15 туре РПЛ.