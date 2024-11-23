Газинский подвёл итоги матча против «Химок»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский подвёл итоги матча 16-го тура Российской премьер-лиги против подмосковных «Химок» (2:2).

«Давно не играл, сегодня дали шанс выйти, удалось забить. Обидно, что упустили победу. Бывает, надо двигаться дальше», — приводит слова Газинского «Матч ТВ».

Напомним, что Газинский впервые появился на поле в РПЛ в нынешнем сезоне и сразу же отметился голом. Он забил за «быков» впервые с 2021 года.

«Краснодар» после 16 туров не имеет в своём активе ни одного поражения (11 побед, пять ничьих), но занимает второе место в турнирной таблице, уступая питерскому «Зениту» одно очко.