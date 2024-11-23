Нигматуллин прокомментировал ошибку Лантратова в дерби со «Спартаком»

Известный в прошлом голкипер Руслан Нигматуллин высказался об ошибке, которую вратарь «Локомотива» Илья Лантратов допустил в субботнем дерби против «Спартака». В первом тайме «железнодорожники» пропустили три гола.

По словам Нигматуллина, вратари являются заложниками современного стиля, когда от них требуют разыгрывать мяч.

«Лантратов в первом пропущенном мяче до последнего ждал кого-нибудь, чтобы отдать пас. Но мне сложно оправдать его действия. К сожалению, это вратарская ошибка», - цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

Следить за происходящим на поле в матче «Спартак» - «Локомотив» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.