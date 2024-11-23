Батчи: «Конечно, мы не удовлетворены этой игрой»

Лучший футболист встречи «Химки» - «Краснодар» Жоау Батчи для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Очень часто по ходу этого матча у вас менялись эмоции. Как вы можете эту игру «Краснодара» описать?

- Да, конечно, мы не удовлетворены этой игрой. Естественно, мы играли, работали и хотели выиграть. Но сейчас мы закончили с одним очком этот матч. Естественно, это не то, чего мы хотели от сегодняшнего матча. Сейчас нам нужно продолжать наш путь. Мы не проиграли, нужно готовиться к следующему кубковому матчу.

- Расскажите про свой гол сразу после перерыва. Это то, что вы готовили в раздевалке, или это какая-то ситуативная история?

- Нет, конечно, это наша ежедневная работа в течение тренировочного процесса. Конечно, я очень рад этому голу. Но, к сожалению, этого не хватило, чтобы заработать три очка в сегодняшнем матче, чего мы хотели добиться.