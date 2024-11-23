Угальде сделал то, что в последний раз удавалось игроку «Спартака» в 2018 году

Вечером субботы в столичном дерби по итогу первого тайма мы наблюдаем любопытный результат. «Спартак» дома громит «Локомотив» со счётом 3:0, все три гола «красно-белых» в прошедшем первом тайме оформил костариканец Манфред Угальде.

Как делится Opta Sports, в последний раз игроком «Спартака» с хет-триком по итогу первого тайма в матче РПЛ был Квинси Промес. В апреле 2018 года он сделал хет-трик в ворота тогда ещё существовавшего махачкалинского «Анжи». С тех пор ни один спартаковец в РПЛ не забивал команде соперника три гола за первый тайм.

Текстовую трансляцию матча «Спартак» - «Локомотив» проводит наш портал. Впереди второй тайм!