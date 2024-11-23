Газинский – теперь второй самый возрастной бомбардир в истории «Краснодара» в РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский стал вторым самым возрастным автором гола в истории «быков» в высшем дивизионе чемпионата России. Фактом делится Opta Sports.

Так, Юрий в возрасте 35 лет вечером субботы поразил ворота «Химок» в гостевом матче. Только Александр Кульчий в 2011 году забивал за «Краснодар» в Премьер-лиге будучи старше Газинского – в 37 лет.

К слову, сам Газинский в последний раз забивал за «Краснодар» в РПЛ еще в 2021 году. Затем в его карьере был не самый удачный отрезок в екатеринбургском «Урале». В стан «быков» Газинский вернулся прошедшим летом свободным агентом.

«Быки» больше не первые