«Спартак» громит «Локомотив» после первого тайма

В главном матче шестнадцатого тура Российской премьер-лиги сражаются «Спартак» и «Локомотив». После первого тайма на табло «Лукойл Арены» горит счёт 3:0. Все три гола на свой счёт записал нападающий Манфред Угальде.

Как мы уже сообщали, за счёт трёх забитых голов Угальде вышел на первое место в рейтинге бомбардиров текущего чемпионата России.

Во втором тайме «Локомотив» будет стараться отыграться, хотя ситуация сложная. Впрочем, в футболе случались и не такие камбэки.

Следить за московским дерби во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.