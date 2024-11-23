Тренер «Спартака» Станкович получил жёлтую карточку в дерби

В рамках шестнадцатого тура Российской премьер-лиги «Спартак» принимает «Локомотив». По ходу первого тайма команда Деяна Станковича громит соперника со счётом 3:0. Автором хет-трика стал костариканский нападающий Манфред Угальде.

Стоит отметить, что ближе к перерыву жёлтую карточку получил главный тренер «Спартака» Деян Станкович. Несмотря на крупный счёт, сербский специалист позволил себе выразить возмущение работой судейской бригады.

Следить за дерби между «Спартаком» и «Локомотивом» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.