«Быки» больше не первые: три игрока, из-за которых «Краснодар» потерял очки в Подмосковье

Ставим оценки футболистам Мурада Мусаева

Именно тот матч, про который хочется забыть и идти дальше. На четвёртой добавленной минуте уплыла победа, а вместе с ней и лидерство в чемпионате. Но не только судью должны винить «быки». «Краснодар» блёкло смотрелся против «Химок», с трудом вскрывал оборону соперника, довольно средний матч провели Сперцян, Кривцов и Тормена. Ничью можно назвать закономерным результатом.

Из-за кого же она случилась? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Мурада Мусаева.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

СЕРГЕЙ ПЕТРОВ – 4,5. Мирзов ничего толкового не показал на фланге, Петров тоже смотрелся слабо, так и бодались они, проходя по грани красной карточки. По жёлтой получили оба – за стычку на стыке таймов. Оба больше разговаривали и толкались, чем играли.

Подключений от Петрова не было, зато шансы на удаление были. Мусаев даже не стал терпеть до финального свистка, заменил Сергея на 80-й минуте.

ДЖОН КОРДОБА – 4,5. Не получится упрекнуть Кордобу в бездействии, он к тому же полмира облетел перед этим матчем, но всё-таки лидер краснодарской атаки сегодня не решил. Хотя должен был.

Джон мог пораньше снимать вопросы о победителе, но два неплохих момента не реализовал. Удары летели то вдоль ворот, то мимо (три раза). Потерь многовато совершил Кордоба – 15. И такая игра лидера посеяла неуверенность в краснодарских рядах.

ЛУКАС ОЛАСА – 3,0. Тут двух мнений быть не может. Лукас Вера нащупал слабую зону в обороне «Краснодара» и шикарно её «раскрыл». Диагональ на Руденко стала голевой из-за зевка Оласы, который бежал за спиной форварда и никак не помешал.

А в компенсированное время Лукас ещё прямой ногой махнул неосмотрительно, привезя пенальти. Другой Лукас (Вера) пенальти реализовал и принёс «Химкам» ничью.