Угальде вышел на первое место в гонке бомбардиров РПЛ после хет-трика в дерби

В субботу вечером в Российской премьер-лиге проходит матч шестнадцатого тура между «Спартаком» и «Локомотивом». Игра складывается успешно для «красно-белых» - по ходу первого тайма они громят соперника. Нападающий Манфред Угальде стал автором хет-трика.

Как следствие, Угальде вырвался на первое место в гонке бомбардиров текущего чемпионата России. Костариканец теперь имеет на своём счету 11 голов. На второе место опустился игрок «Локомотива» Алексей Батраков с 10 результативными ударами. Третье место делят Джон Кордоба из «Краснодара» и Мирлинд Даку из «Рубина» - у них по 8 голов.

Следить за матчем «Спартак» - «Локомотив» можно в текстовой трансляции.