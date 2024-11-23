Угальде оформил хет-трик в ворота «Локомотива» ещё в первом тайме

На исходе первой трети матча 16-го тура Премьер-лиги «Спартак» уже громит «Локомотив». Все три мяча на счету Манфреда Угальде.

На 34-й минуте Кристофер Мартинс отправил проникающий пас вперёд по правому полуфлангу вперёд на Манфреда Угальде, который оказался один на один с Ильёй Лантратовым и подбросил мяч, который немного срикошетил от плеча вратаря «Локомотива» и далее проследовал в ворота «железнодорожников».

На табло загорелись цифры 3 и 0. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.