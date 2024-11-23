Пономарёв хочет видеть Игнашевича у руля ЦСКА

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв желает видеть на тренерском мостике «армейцев» Сергея Игнашевича. Об этом Пономарёв сказал после поражения ЦСКА дома от «Ростова» в 16-м туре Российской премьер-лиги.

«У нас был хороший тренер — Игнашевич. При нем «Балтика» хорошо играла, показывала футбол, он привил команде культуру работы с мячом. Я бы с удовольствием посмотрел на него в ЦСКА. А сейчас у нас грусть», - цитирует Пономарёва телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что с прошедшего лета ЦСКА возглавляет сербский тренер Марко Николич. При нём у московского клуба по итогу 16 туров шестое место.

Сергей Игнашевич, ранее работавший в «Балтике», сейчас находится без клуба.