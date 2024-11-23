«Краснодар» – один из трёх клубов в истории РПЛ, не проигравших в первых 16 турах

Вечером субботы «Краснодар» потерял очки в гостях в игре с «Химками» (2:2) и упустил первое место турнирной таблицы РПЛ. Однако есть в этом результате и позитивный момент.

Так, «быки» стали третьим клубом в истории Российской премьер-лиги, который ни разу не проиграл по итогу первых 16 туров сезона. Ранее это удавалось «Локомотиву» в сезоне-2005 (проиграли в 20-м туре) и «Зениту» в сезоне-2010 (проиграли в 24-м туре), обращает внимание Opta Sports.

Суммарно в текущем сезоне у «быков» из 16 проведённых матчей РПЛ 11 побед и пять ничейных результатов. 38 набранных очков, отставание от «Зенита» с первого места - один балл.