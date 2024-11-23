В РПЛ сменился лидер

Шестнадцатый тур Российской премьер-лиги ещё не завершён, но уже сейчас можно констатировать факт – в чемпионате сменился лидер. В субботу «Зенит» вырвал выездную победу над «Оренбургом» (1:0), а «Краснодар» упустил победу в гостях у «Химок» (2:2).

Как следствие, первое место в турнирной таблице Премьер-лиги теперь занимает «Зенит» с 39 очками. «Краснодар» отстаёт от питерцев на один зачётный балл.

Стоит сказать, что «Краснодар» потерял очки во втором подряд матче чемпионата.

Как известно, «Зенит» становился чемпионом Российской премьер-лиги в каждом из шести предыдущих сезонов.