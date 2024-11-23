Угальде оформил дубль в матче «Спартак» - «Локомотив»

«Спартак» резво начал столичное дерби с «Локомотивом» в рамках 16-го тура Премьер-лиги. Манфред Угальде наказал медлительного голкипера соперника уже на первых минутах, а в середине второго тайма оформил дубль.

Вбросили аут спартаковцы на левом фланге, Маркиньос продвинулся вперёд и закинул на подступы к вратарской, а Манфред Угальде в падении подкорректировал мяч в левый угол, никто не мешал ему. Счёт стал 2:0.

«Локомотив» остается на третьем месте онлайн-таблицы, а соперник идёт следом в трёх очках. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.