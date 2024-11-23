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На четвёртой добавленной минуте «Химки» остановили «Краснодар» и оставили «Зенит» на вершине

23 Ноября 2024 • 18:26 Комментировать
Химки
2:2
Краснодар
окончен

«Химки» и «Краснодар» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 16-го тура РПЛ состоялся 23 ноября на стадионе «Арена Химки».

Протокол игры  
Химки2:2Краснодар
  46'Батчи Жоау (0:1)
(1:1) Руденко Александр Александрович84'  
  86'Газинский Юрий (1:2)
Кокарев НикитаФернандес Даниэль IIФаринья ЭдгардоФилин АлександрДжикия ГеоргийБакаев Зелимхан 79' (Берковский Илья ( 79') Мехия Роберт  76' 79' (Магомедов Бутта ( 79') Вера Лукас ГабриэльМирзов Резиуан  44' 62' (Хосонов Хетаг ( 62') Корредера Алекс 62' (Руденко Александр Александрович ( 62') Заболотный Антон
Запасные: Терехов СергейСадыгов ИльяАбдуллахи КвариГолубович ПетарПанченко КириллАнджелкович НеманьяОриньо IIОбухов Игорь
Агкацев СтаниславПетров Сергей  44' 80' (Смолов Фёдор ( 80'  88') Тормена ВиторКоста ДиегоОлаcа ЛукасКривцов Никита 64' (Кастаньо Кевин ( 64') Ленини КевинБатчи Жоау 80' (Гонсалес Джованни ( 80') Сперцян ЭдуардВиктор Са 79' (Олусегун Олакунле ( 79') Кордоба Джон
Запасные: Голиков ДаниилКозлов Данила СергеевичДюпин ЮрийКайо ПанталеаоКобнан МозесГазинский ЮрийАрутюнян ГеоргийКокшаров Александр
23 ноября. Стадион "Арена Химки" (Химки).
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В попытках отбить первое место от нападок «Зенита» краснодарский коллектив прибыл в Подмосковье. Где «Химки» Франка Артиги с помощью плотной обороны и резвых флангов (Бакаев – Мирзов) постарались притормозить лидера РПЛ. Контратак не было, но защитники справлялись очень даже неплохо. Мокрый газон помогал «Химкам», которые и не собирались комбинировать. Хозяева только оборонялись.

«Краснодар» владел подавляющим преимуществом, но особой опасности не создавал. Только Кордоба иногда взрывал ситуацию, цепляя мяч. Однажды Джон пробил/прострелил в направлении дальнего угла – Кокарев вынес. А под занавес уже тайма Кордоба выиграл касание у Джикии после прострела Батчи. Мяч задел ещё ногу Георгия и пролетел рядом со штангой. Сантиметры отделили Кордобу от гола.

Однако первый тайм «быки» вряд ли могли занести себе в актив, «Химки» же вообще ни разу не пробили в сторону ворот. И зрелище было довольно скучное. Зато как началась вторая половина встречи. Гости разыграли мяч с центра поля, полетел заброс со своей половины и Са выскочил между двумя защитниками. В борьбе с Кокаревым Виктор мяч потерял, зато на отскоке был Батчи, с острого угла попавший точно в цель – 0:1.

Через пять минут Жоау мог стать автором голевой передачи. Ворвался Батчи в штрафную площадь с правого края и прострелил. Фаринья спешил на перехват, но так неуклюже сыграл носком, что чуть не заковырял автогол. Спас нерадивого защитника Кокарев. После этого «Краснодар» чуть успокоил атакующий порыв, сосредоточившись на владении. Ситуацию «быки» контролировали неплохо – было падение Кордобы в штрафной (арбитр фола не увидел), Сперцян обострял пару раз (партнёры не успевали к передачам).

Особых моментов для второго гола не было, но время шло. И играло оно на «Краснодар». Ровно до 84-й минуты, когда Лукас Вера шедевральную диагональ исполнил, на неё из глубины выскочил Руденко и ударом в касание переиграл голкипера – 1:1. Первый же удар «Химок» в створ стал голевым. Но радовались они ровно минуту, потому как в следующей атаке пошёл уже навес в их штрафную площадь, Джикия вынес мяч к дуге, откуда «пушкой» зазвенел Газинский. Юрий просто вонзил мяч в «девятку» - 1:2.

Но победу «Краснодар» не сохранил. Фернандес успел мяч протолкнуть и получил по ноге от Оласы в штрафной площади. Долго смотрел повтор арбитр, в итоге указав на «точку». На четвёртой компенсированной минуте Лукас Вера реализовал пенальти и добыл ничью «Химкам» - 2:2. На вершине остаётся «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Краснодар

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