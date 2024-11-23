«Химки» с «Краснодаром» проводят последние минуты матча 16-го тура Премьер-лиги. «Быки» повели в первой атаке после перерыва, когда отличился Жоау Батчи. Соперник отыгрался, когда Александр Руденко между двух защитников по центру убежал и в правый угол пробил - 1:1. Ответ соперника - заброс в штрафную хозяев, успел пробить по мячу Юрий Газинский и был точен - 1:2. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.
«Химки» сравняли счёт матча с «Краснодаром» и сразу пропустили в ответ
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