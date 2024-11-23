«Спартак» быстро забил «Локомотиву»

В центральном матче тура встречаются «Спартак» с «Локомотивом». Быстрый гол позволил хозяевам повести в счёте.

На 10-й минуте вратарь «Локомотива» принял короткий пас от полевого партнёра и спокойно собирался вынести мяч в поле, но выбил его в подкравшегося сбоку Манфреда Угальде, от ноги которого мяч срикошетил в сетку - 1:0.

«Спартак» идёт на четвертом месте и уступает три очка сопернику, который расположился на третьей строчке таблицы. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.