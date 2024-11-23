Николич: «Мне больше нравится идея проиграть, но понять, кто мы и что мы»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич после поражения от «Ростова» (1:2) в шестнадцатом туре Премьер-лиги ответил на вопрос, почему он поздно начал делать замены.

«Хотел увидеть, как проявят себя в такой ситуации футболисты, находящиеся на поле. Хотел видеть, как они цепляются за мяч, выигрывают борьбу. Мне больше нравится идея проиграть, но понять, кто мы и что мы, чем сыграть вничью и оставить после этого вопросы», - слова Николича приводит телеграм-канал «Первый спорт».

Стоит сказать, что ЦСКА открыл счёт в игре с «Ростовом» уже на четвёртой минуте. Московская команда долгое время лидировала, но пропустила дважды от Егора Голенкова – на 77-й и 89-й минутах.

В следующем туре Премьер-лиги соперником ЦСКА будет «Рубин». Игра пройдёт в Москве в субботу, 30 ноября.