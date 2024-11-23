Комличенко: «Во втором моменте хорошо, что Дивеев своей кочергой махнул»

Форвард «Ростова» Николай Комличенко высказался о забитых мячах команды в минувшей игре с ЦСКА.

Встреча 16-го тура чемпионата России завершилась волевой победой «Ростова» на выезде со счетом 2:1.

— В первом моменте случайно попало в колено. Хорошо, что попало. Во втором моменте хорошо, что Дивеев своей кочергой махнул, а Голенков оказался опять где надо. Два рабочих гола, — цитирует Комличенко «Чемпионат».

На данный момент «Ростов» занимает восьмую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 20 баллов.

Соперником команды Валерия Карпина в следующем туре станет «Пари НН».