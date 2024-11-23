Комличенко прокомментировал победу над ЦСКА

В субботу «Ростов» добился волевой победы в гостях у ЦСКА со счётом 2:1. Команда Валерия Карпина пропустила быстрый гол, но ближе к завершению встречи смогла ответить двумя результативными ударами. Комментарий по поводу этого результата дал нападающий ростовчан Николай Комличенко.

«Победа волевая, интересная, тем более давно не выигрывали в Москве. Три-четыре последних года получали, поэтому было приятно выиграть. В первом тайме мы не развалились, просто пропустили странный гол», - цитирует Комличенко «Чемпионат».

«Ростов» на текущий момент располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем туре команда Валерия Карпина будет принимать «Пари НН». Игра пройдёт в субботу, 30 ноября.