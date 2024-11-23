Пономарёв: «Карпин тактически переиграл Николича»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв подвёл итог поражения «армейцев» от «Ростова» (1:2) дома в рамках 16 тура Российской премьер-лиги.

«Ничто катастрофы не предвещало. Но Карпин усилил атаку, выпустив Голенкова. И Комличенко там высокий игрок — тоже плюс. В нашей штрафной эти два форварда навели панику, заставили «армейцев» ошибаться. Карпин тактически переиграл Николича», - цитирует Пономарёва телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что в последних пяти матчах ЦСКА смог всего лишь один раз победить. Это случилось в игре 15 тура чемпионата России против самарских «Крыльев Советов» (1:2).