Галактионов: «Мы готовы дать бой при большом количестве болельщиков, на чужом поле»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой со «Спартаком».

- В чем для вас главная тренерская сложность после паузы на сборные?

- В разные отрезки времени ребята собирались. Если Монтес только вчера после прилета первый раз провел с нами разминку, то наши российские ребята, которые вернулись, они в среду еще восстанавливались, те, кто играл. Поэтому, наверное, в этом, в первую очередь такая сложность. Другое дело, что нам удалось в этот отрезок времени провести контрольный матч, поэтому состояние нормальное. Мы готовы, готовы дать бой сегодня при большом количестве болельщиков, на чужом поле, и, естественно, продолжить свое поступательное движение и побеждать.

- В последнем матче чемпионата на острие был Сулейманов, а сегодня Воробьёв. Поясните сегодня выбор в пользу Воробьёва.

- Мы анализируем наши действия и действия игроков соперника, когда нам нужен более силовой нападающий, который будет навязывать борьбу, и когда нужен игрок, который будет хорошо открываться и цепляться за мяч между линиями, открываться более резко за спину, то опять же и стратегия матча. Те, кто начинает в стартовом составе, кто усиливает игру по ходу встречи, с этим не только связан выбор Сулейманова, но и того же Пиняева, Сарвели и других футболистов, которые по ходу матча могут выйти и изменить ход встречи.

- «Спартак» больше всех владеет мячом в среднем, а вы хорошо контратакуете. Значит ли это, что это для вас удобный соперник?

- Так нельзя говорить, каждая игра - это отдельная история. Как соперник начнет, и как мы начнем, а мы в первую очередь от себя отталкиваемся, как мы начнем отбирать, как мы начнем прессинговать. Задачи, которые мы перед ребятами поставили, посмотрим, насколько они будут выполнимы. Самое главное, повторюсь, насколько мы в этой игре будем агрессивны.