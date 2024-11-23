У Мухина спросили, когда он вернётся на поле – игрок ЦСКА пропустил больше года

Полузащитник Максим Мухин уже тринадцать месяцев не появлялся на футбольном поле в официальных матчах. Причина – серьёзная травма колена, полученная осенью 2023 года. 23-летний Мухин ответил на вопрос о состоянии своего здоровья.

По словам Мухина, которые приводит «Спорт-Экспресс», он чувствует себя «отлично». Отвечая на вопрос о том, когда Мухин будет играть, футболист произнёс слово «скоро».

Напомним, что ЦСКА в субботу проиграл на своём поле «Ростову» в матче шестнадцатого тура чемпионата со счётом 1:2. Команда Марко Николича располагается на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.