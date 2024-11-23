Станкович: «Готовы к этому матчу наилучшим образом, мы ждем прекрасную игру»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Локомотивом».

- Бабич получил травму в сборной. Тем не менее, он сегодня в старте. Как вам удалось его восстановить, насколько его хватит?

- Если бы он сейчас был травмирован, то его не было бы в старте. Да, он действительно получил сильный удар в матче за национальную сборную против Бельгии, но, к счастью, наш медицинский штаб сработал хорошо, и сегодня он готов.

- Тактический рисунок игры как вы видите? Учитывая, что «Спартак» много владеет мячом по чемпионату, а «Локомотив» очень классно контратакует?

- Посмотрим, как будет складываться игра, мы готовы к любому сценарию, подготовились и проанализировали всё. Готовы к этому матчу наилучшим образом, мы ждем прекрасную игру, потому что это одно из дерби Москвы, мы постараемся проявить себя хорошо.

- Стартовый состав повторяет то, что было против «Акрона». Значит ли это, что вы нащупали оптимальное сочетание игроков сегодня на поле?

- Да, мы подготовились, был обычный процесс для ребят, которые вернулись из национальных сборных. Потом принимали решение на основе всех факторов. Сегодня этот выбор такой. Посмотрим, какой он будет в дальнейшем. Я неоднократно говорил, что у нас есть основной состав, все футболисты готовы в любой момент выйти на поле и помочь команде, поэтому в этом я проблем не вижу.