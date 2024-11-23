Масалитин назвал причину поражения ЦСКА от «Ростова»

В матче шестнадцатого тура Премьер-лиги против «Ростова» ЦСКА быстро забил и долгое время лидировал. Впрочем, в итоге команда Марко Николича огорчила фанатов домашним поражением со счётом 1:2. Комментарий по поводу выступления «армейцев» дал бывший футболист команды – Валерий Масалитин.

«Трудно не согласиться с тем, что «армейцы» второй тайм полностью провалили, а потому и проиграли. Результат матча действительно плачевный. Вообще, это не первая их игра, когда они хорошо выступают в первом тайме, а во втором проваливаются», - цитирует Масалитина «Спорт-Экспресс».

ЦСКА располагается на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Впереди у команды Марко Николича два подряд домашних матча против «Рубина». Сначала команды сыграют в Кубке России, а потом и в Премьер-лиге.