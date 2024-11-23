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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин ответил, чем теперь мотивировать футболистов «Ростова»

23 Ноября 2024 • 17:39 Комментировать
ЦСКА Москва
1:2
Ростов

В субботу «Ростов» добился гостевой победы над ЦСКА со счётом 2:1. Команда Валерия Карпина с 20 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. От пятого места ростовчане отстают на восемь очков. На такие же восемь очков «жёлто-синие» опережают зону стыковых игр. Карпин ответил на вопрос, чем в такой ситуации мотивировать футболистов.

«Нам что, в отпуск пойти? Премиальных у нас нет. И скатиться можно очень легко, мы видели примеры в прошлом году – «Пари НН». Расслабляться нельзя. Если наберём ход, можем и наверх посмотреть», - цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Следующий матч чемпионата России «Ростов» проведёт в субботу, 30 ноября, - против «Пари НН» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
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