Аршавин не видит в игре «Зенита» «лёгкости»

Бывший лидер «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о субботнем матче питерцев. Чемпион России минимально обыграл «Оренбург» на выезде благодаря голу головой Александра Ерохина в самом конце встречи.

«Нет ощущения, что в игре «Зенита» есть легкость. Команда отрезками играет очень натужно, но очки получает. Надеюсь, что ощущение от игры изменится, а если изменится, то в лучшую сторону», - делится Аршавин для Metaratings.

Благодаря виктории «Зенит» смог как минимум до конца матча «Химки» - «Краснодар» вернуть себе первое место турнирной таблицы Российской премьер-лиги.

Текстовая трансляция матча «Химки» - «Краснодар» доступна на нашем портале.