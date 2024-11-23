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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин не видит в игре «Зенита» «лёгкости»

23 Ноября 2024 • 17:32 Комментировать
Оренбург
0:1
Зенит

Бывший лидер «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о субботнем матче питерцев. Чемпион России минимально обыграл «Оренбург» на выезде благодаря голу головой Александра Ерохина в самом конце встречи.

«Нет ощущения, что в игре «Зенита» есть легкость. Команда отрезками играет очень натужно, но очки получает. Надеюсь, что ощущение от игры изменится, а если изменится, то в лучшую сторону», - делится Аршавин для Metaratings.

Благодаря виктории «Зенит» смог как минимум до конца матча «Химки» - «Краснодар» вернуть себе первое место турнирной таблицы Российской премьер-лиги.

Текстовая трансляция матча «Химки» - «Краснодар» доступна на нашем портале.

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