Хавбек ЦСКА Бистрович: «Мы не на том уровне, который нужен»

Хавбек столичного ЦСКА Кристиян Бистрович поделился комментарием об игре команды в последних матчах.

В 16-м туре Российской премьер-лиги ЦСКА проиграл на своем поле «Ростову» со счетом 1:2. Стоит сказать, что у «армейцев» только одна победа в пяти последних играх во всех турнирах.

— Случились несколько неудачных игр. Мы не на том уровне, который нужен. Будем стараться все вместе подняться, — приводит слова Бистровича «Чемпионат».

После 16 сыгранных матчей ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в копилке 27 очков.

Соперником команды Марко Николича в следующем туре станет казанский «Рубин».