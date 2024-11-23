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«Краснодар» не смог распечатать ворота «Химок» в первом тайме

23 Ноября 2024 • 17:20 Комментировать
Химки
2:2
Краснодар
окончен

«Химки» и «Краснодар» в очном матче в Подмосковье не смогли открыть счёт в первом тайме. Проходит игра в эту субботу в рамках 16 тура Российской премьер-лиги.

Таким образом, в режиме реального времени «Краснодар» второй в турнирной таблице. Вперёд вырвался «Зенит», питерский клуб благодаря виктории над «Оренбургом» набрал 39 очков и занял первое место. 38 очков и второе место – у «быков» при условии ничейного результата с «Химками».

Тем не менее, впереди ещё целый второй тайм. Следить за его исходом можно в текстовой трансляции, которую проводит наш портал.

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Евро-Футбол.Ру,
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