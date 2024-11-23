Пловчиха Ефимова рассказала о приглашении «Спартака»

В субботу в главном матче шестнадцатого тура Российской премьер-лиги сыграют «Спартак» и «Локомотив». По словам пловчихи Юлии Ефимовой, она получала приглашение от «красно-белых» на столичное дерби.

«Спартак» меня приглашал на матч с «Локомотивом», но сейчас я здесь, в Петербурге. Если будет время, то конечно посмотрю матч и приеду на стадион, но сейчас на соревнованиях времени не так много», - цитирует Ефимову Metaratings.

Матч между «Спартаком» и «Локомотивом» стартует в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что ранее Юлия Ефимова уже посещала матчи «Спартака».