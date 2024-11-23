Бистрович – о Дивееве: «У него есть право на ошибки»

Полузащитник Кристиян Бистрович высказался о матче его клуба, столичного ЦСКА против «Ростова». «Армейцы» в рамках 16 тура РПЛ допустили домашнее поражение – 1:2.

«Поддержали ли Дивеева после ошибок? Конечно, мы знаем, какой он игрок и как он нам помогает. У него есть право на ошибки. Но это даже не ошибки, а просто неудачное стечение обстоятельств», - делится Бистрович с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что в последних пяти матчах при Марко Николиче игроки ЦСКА смогли победить всего лишь один раз. Случилось это в игре с «Крыльями Советов» в рамках 15 тура Премьер-лиги.

Больше подробностей о досадном поражении ЦСКА в игре с дончанами – в нашем ревью.