Агент Сако рассказал, есть ли предложение от «Бреста»

Нассер Диалло, агент защитника «Ростова» Умара Сако, высказался о возможном переходе своего клиента во французский «Брест».

Ранее сообщалось, что «Брест» проявляет интерес к 28-летнему Сако.

— Официального предложения от «Бреста» пока нет. Есть ли шанс, что Умар уйдет зимой? Пока без понятия, посмотрим, что покажут следующие дни, — приводит слова агента «РБ Спорт».

Сако выступает за «Ростов» с января 2024 года. В нынешнем сезоне защитник появился на поле в 21 игре и получил три желтые карточки.

Трудовой договор игрока с клубом рассчитан до 2027 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Сако составляет два с половиной миллиона евро.