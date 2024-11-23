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Агент Сако рассказал, есть ли предложение от «Бреста»

23 Ноября 2024 • 17:14 Комментировать
Ростов
...
Пари НН
30.11 19:00

Нассер Диалло, агент защитника «Ростова» Умара Сако, высказался о возможном переходе своего клиента во французский «Брест».

Ранее сообщалось, что «Брест» проявляет интерес к 28-летнему Сако.

— Официального предложения от «Бреста» пока нет. Есть ли шанс, что Умар уйдет зимой? Пока без понятия, посмотрим, что покажут следующие дни, — приводит слова агента «РБ Спорт».

Сако выступает за «Ростов» с января 2024 года. В нынешнем сезоне защитник появился на поле в 21 игре и получил три желтые карточки.

Трудовой договор игрока с клубом рассчитан до 2027 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Сако составляет два с половиной миллиона евро.                       
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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Брест Умар Сако Нассер Диалло трансферы футбола - зима 2025 ещё теги

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