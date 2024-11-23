Карпин: «Самое главное, что во втором тайме стал быстрее ходить мяч»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с ЦСКА.

- 18 пропущенных мячей в первом тайме. Есть какое-то логическое объяснение? Это тенденция или просто так получается?

- Я думаю, что так получается.

- Сегодня в первом тайме какие были проблемы? Казалось, что вы очень легко выходили из-под прессинга ЦСКА.

- Как выбивали вперед и подбирали мяч? Если это выход из-под прессинга, окей. Тогда да.

- В первом тайме через передачу у вас не было ощущения, что ЦСКА выходил в атаку?

- Нет, не было проблем с прессингом как раз.

- Тогда что изменилось во втором тайме, в каких компонентах удалось добавить, что «Ростов» стал смотреться намного активнее и жестче в единоборствах?

- Нет, я думаю, что так же активно, наверное, более активно без боязни какой-то стали в отбор вступать. Самое главное, что стал быстрее ходить мяч. Очень медленно в первом тайме мяч ходил, поэтому все, как будто, в замедленном темпе было. Во втором - чуть темп увеличили, я даже про игру, а не про то, что забили или не забили, именно про игру говоря, я думаю, что изменилась.

- Выход Егора Голенкова и его гол. После счета 1:1 не было мысли заменить Комличенко и выпустить Сутормина, чтобы Голенкову не приходилось обороняться в позиции Роналду, правого крайнего?

- Нет, мы выпускали Егора и оставляли Комличенко с Мохебби как раз для того, чтобы забить первый гол и оставили еще, чтобы забить второй?

Реклама

- Могут ли болельщики «Ростова» рассчитывать на одновременное появление на поле Голенкова и Комличенко?

- Было у нас так два раз, когда мы так играли. Все может быть.